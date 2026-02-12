I crateri? Rilassanti specchi d’acqua

Il comico Jonathan Canini ha pubblicato un video sui social in cui mostra le buche delle strade di Santa Maria a Monte. Con un tono ironico, dice che l’importante è fare bene le strade, perché se si fanno bene, l’asfalto regge. Poi scherza, dicendo che i crateri sono come specchi d’acqua rilassanti. La scena ha suscitato commenti tra i residenti, che denunciano le condizioni di alcune vie della cittadina.

SANTA MARIA A MONTE "L'importante è farle bene le strade perché se le fai bene poi l'asfalto regge" ironizza il comico Jonathan Canini che sui suoi canali social ha filmato le buche presenti per le strade della sua Santa Maria a Monte. "Nonostante la pioggia di meteoriti di qualche ora fa però hanno retto – scherza passeggiando tra le buche del suo paese – qui ci sono anche i pesci. Si possono definire buche queste? No, crateri semmai. Qui ci sono anche le trote". E ha proseguito. "Attenzione, io non è che voglia lamentarmi di chissà cosa – dice – anzi, a me i crateri piacciono, soprattutto quando piove, perché innanzitutto è rilassante stare vicino ad uno specchio d'acqua.

