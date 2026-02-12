Il Napoli ha chiuso l’anno con una perdita di 30 milioni di euro. La causa principale sono le uscite in Champions League e in Coppa Italia, che hanno inciso molto sul bilancio del club. Il Corriere del Mezzogiorno, con Donato Martucci, ha fatto i conti e ha mostrato come le spese e le uscite finanziarie legate alle competizioni abbiano pesato sui conti del team partenopeo.

I conti del Napoli: tra Champions e Coppa Italia ha perso 30 milioni Il Corriere del Mezzogiorno, con Donato Martucci, fa i conti in tasca al Napoli: quanto ha perso il club con le uscite da Champions e Coppa Italia. Scrive il Corrmezz: Eliminato in Champions League, ora anche l’uscita dai quarti di Coppa Italia per mano del Como. Unico trofeo in tasca quello della Supercoppa che ha portato un guadagno di circa 11 milioni di euro. Per il resto un danno economico evidente e che porta la squadra di Antonio Conte a concentrarsi su un unico obiettivo essenziale per le casse societarie azzurre che pure non sono vuote: la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - I conti del Napoli: tra Champions e Coppa Italia, ha perso 30 milioni

Il Napoli di Luciano De Laurentiis è uscito dalla Champions League con una figuraccia, finendo penultimo nel girone.

Il Napoli ha subito cinque sconfitte consecutive in trasferta in Champions League, un record negativo nella sua storia, secondo i dati di OptaPaolo.

