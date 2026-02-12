I carri allegorici tornano a sfilare a Burano

Dopo due anni di pausa, i carri allegorici tornano a sfilare a Burano. La tradizionale festa di carnevale riempie di colori e allegria l’isola, attirando residenti e turisti. La sfilata si svolge come sempre tra le calli e le piazze, con carri decorati e tanta musica. È un momento atteso da tutta la comunità, che si ritrova per divertirsi e celebrare insieme.

Tornano le sfilate di carri allegorici che coloreranno l’isola di Burano: il tradizionale carnevale nell’isola si conferma ancora una volta uno dei più sentiti e partecipati del territorio, capace di unire comunità e spettacolo in un appuntamento atteso da grandi e bambini. In caso di maltempo, le sfilate potrebbero subire delle variazioni. Anche quest’anno i carri allegorici tornano ad animare l’isola nell’ambito del cartellone “Olympus – Alle origini del gioco”, il programma di eventi che accompagna i festeggiamenti carnevaleschi. Le sfilate nell’isola si svolgeranno nelle giornate di domenica 15 e martedì 17 febbraio, e vedranno protagonisti due carri allegorici di grandi dimensioni e uno più piccolo, accompagnati da circa 200 figuranti in maschera, frutto dell’impegno organizzativo e della passione dell’Associazione Non Solo Carnevale.🔗 Leggi su Veneziatoday.it Approfondimenti su Burano Carnevale Le sfilate dei carri allegorici tornano ad animare tutto il territorio comunale | VIDEO Le sfilate dei carri allegorici tornano a movimentare il territorio comunale. Spettacoli, musica e carri per il Carnevale di Burano 2026 Il Carnevale di Burano 2026 offre un programma ricco di eventi tradizionali e intrattenimenti. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Burano Carnevale Argomenti discussi: CARNEVALENTINE: sabato 14 febbraio tornano a Fiesso d’Artico i Carri Mascherati e tanti spettacoli; Carnevale di Venezia 2026: i carri allegorici tornano a Pellestrina; Carnevale, a Cagliari dopo 20 anni tornano i carri allegorici; Le sfilate dei carri allegorici tornano ad animare tutto il territorio comunale | VIDEO. Carnevale di Venezia 2026: i carri allegorici tornano a PellestrinaL’isola di Pellestrina è pronta ad accogliere giovedì 12 febbraio la magia, i colori e l’energia del Carnevale 2026, in un appuntamento inserito nel programma Olympus – Alle origini del gioco, che p ... live.comune.venezia.it Carnevale a Cagliari, dopo 20 anni tornano i carri allegoriciDopo vent'anni i carri allegorici torneranno ad attraversare le strade di Cagliari, non solo in centro, ma anche a Sant'Avendrace e Is Mirrionis. Iniziative anche a Pirri. E gran finale al Villaggio P ... rainews.it L’edizione 2026 del Carnevale di #Burano si festeggia dal 12 al 17 febbraio Tanto divertimento con musica, animazione e la sfilata dei carri allegorici v41.it/L382a @comunevenezia @veneziaunica x.com L’edizione 2026 del Carnevale di Burano si festeggia dal 12 al 17 febbraio Tanto divertimento con musica, animazione e la sfilata dei carri allegorici https://v41.it/L382a Comune di Venezia Venezia Unica - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.