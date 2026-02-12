I carabinieri della Compagnia di Rimini docenti d' eccezione per gli alunni

I carabinieri di Rimini continuano a portare i loro messaggi di legalità nelle scuole. Ogni giorno, i militari si spostano tra le classi per incontrare gli studenti, spiegando l’importanza di rispettare le regole e combattere la criminalità. L’obiettivo è rendere i giovani più consapevoli e pronti a scegliere il giusto.

I militari sono tornati tra i banchi di scuola per affrontare i temi del bullismo e cyberbullismo oltre ai rischi connessi all’abuso di alcol e all’uso di sostanze stupefacenti I Carabinieri della Compagnia di Rimini proseguono senza sosta l’impegno per la diffusione della cultura della legalità tra i più giovani. I militari sono tornati tra i banchi di scuola, portando la loro esperienza direttamente nelle aule per un confronto diretto e costruttivo con studenti e studentesse degli istituti delle scuole medie e superiori del territorio. Nel corso degli appuntamenti, il personale dell’Arma ha incontrato i ragazzi instaurando con loro un dialogo aperto e "senza filtri" su temi di grande attualità e rilevanza sociale.🔗 Leggi su Riminitoday.it

Approfondimenti su Rimini Compagnia

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Rimini Compagnia

Argomenti discussi: Verrecchia e D'Addazio (FdI) sull'operazione nazionale antidroga ed esplosivi: Orgoglio per la Compagnia carabinieri di Penne; Butta a terra una busta quando vede i carabinieri. Arrestato uno spacciatore di cocaina; Torino: sequestrata mezza tonnellata di droga con tre arresti, l'operazione dei carabinieri; Ivrea, carabinieri sequestrano mezza tonnellata di droga.

CARABINIERI DI NAPOLI * : «ARRESTO A BARANO DI ISCHIA, IL 19ENNE PUSHER INCENSURATO FINISCE IN MANETTE.»A Barano i Carabinieri della compagnia di Ischia hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio il 19enne incensurato di Serrara Fontana. I militari hanno notato il ragazzo mentre era ... agenziagiornalisticaopinione.it

CARABINIERI * CAVALESE: «CLONANO 11 CARTE CARBURANTE, SGOMINATA LA BANDA DEI DISTRIBUTORI DI BENZINA»I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Cavalese, su delega della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trento, hanno svolto indagini originate dalla denuncia presentata in ... agenziagiornalisticaopinione.it

servizio mirato della Compagnia Carabinieri di Anagni contro furti in abitazione e reati predatori: pattuglie in azione nel centro e nelle periferie di Ferentino - facebook.com facebook

Il Maggiore Bellotti, Comandante la Compagnia Carabinieri di Tortona, ha colto l’invito del Dirigente scolastico, Prof. Guido Rosso, ad aprire la serie di incontri in classe sul tema dell’Educazione alla Legalità. Leggi l'articolo: marconitortona.edu.it/pagine/confe x.com