I carabinieri della Compagnia di Rimini docenti d' eccezione per gli alunni

I carabinieri di Rimini continuano a portare i loro messaggi di legalità nelle scuole. Ogni giorno, i militari si spostano tra le classi per incontrare gli studenti, spiegando l’importanza di rispettare le regole e combattere la criminalità. L’obiettivo è rendere i giovani più consapevoli e pronti a scegliere il giusto.

I militari sono tornati tra i banchi di scuola per affrontare i temi del bullismo e cyberbullismo oltre ai rischi connessi all’abuso di alcol e all’uso di sostanze stupefacenti I Carabinieri della Compagnia di Rimini proseguono senza sosta l’impegno per la diffusione della cultura della legalità tra i più giovani. I militari sono tornati tra i banchi di scuola, portando la loro esperienza direttamente nelle aule per un confronto diretto e costruttivo con studenti e studentesse degli istituti delle scuole medie e superiori del territorio. Nel corso degli appuntamenti, il personale dell’Arma ha incontrato i ragazzi instaurando con loro un dialogo aperto e "senza filtri" su temi di grande attualità e rilevanza sociale.🔗 Leggi su Riminitoday.itImmagine generica

