I baroni insidiati all’attacco delle università online

I baroni delle università tradizionali si preparano a resistere all’avanzata delle università online. Da settimane, si moltiplicano le critiche e le proteste contro ciò che considerano un attacco al loro dominio. I professori e i rettori tradizionali temono di perdere terreno di fronte a nuove piattaforme digitali che offrono corsi a distanza, spesso a costi più bassi. La discussione si infiamma, mentre le università online conquistano sempre più studenti e attenzione.

I baroni universitari sono sul piede di guerra. Da un po’ di tempo a questa parte vedono infatti il loro regno assediato. Non dai concorsi che impediscono di trasmettere la cattedra di padre in figlio, o da «maestro» a «discepolo». così da poter perpetrare una gestione nepotistica dove tra professori ci si scambia favori e clientele (molte Procure hanno aperto inchieste per corruzione e turbativa d’asta, con decine di docenti coinvolti). No, a minacciare la baronia sono le università telematiche, che nel giro di un decennio hanno conquistato centinaia di migliaia di iscritti (in cinque anni sono più che raddoppiati, raggiungendo e superando la soglia dei 300 mila studenti), mettendo a repentaglio potere, visibilità e consulenze dei docenti delle università tradizionali. 🔗 Leggi su Laverita.info

