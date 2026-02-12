Hypershell X Ultra si può ciaspolare nella neve con un esoscheletro? La prova del Fattoit

Questa mattina, un gruppo di appassionati ha messo alla prova l’Hypershell X Ultra, l’esoscheletro pensato per chi vuole camminare sulla neve senza fatica. Realizzato con titanio e carbonio, pesa appena 1,8 kg. Promette di coprire fino a 30 km con un risparmio di fatica del 40%. La domanda è: si può davvero ciaspolare con questo dispositivo? La prova sul campo ha svelato quanto l’innovazione possa cambiare le regole delle escursioni in montagna.

Titanio e carbonio, per 1,8 kg di peso. Autonomia promessa di 30 km con un risparmio di fatica vicino al 40%. Prezzo: 1999 euro. Questi i numeri sulla carta di Hypershell X Ultra, modello di punta della gamma di esoscheletri di Hypershell. E’ davvero così? Ilfattoquotidiano.it lo ha messo alla prova nella neve dell’Alpe Devero per testarne le funzionalità in un ambiente “ostile” alle batterie, lungo una ciaspolata con 500 metri di dislivello positivo, neve fresca, pendenze e superfici variabili. Il nostro commento nella videorecensione. L'articolo Hypershell X Ultra, si può ciaspolare nella neve con un esoscheletro? La prova del Fatto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Hypershell X Ultra, si può ciaspolare nella neve con un esoscheletro? La prova del Fatto.it

Approfondimenti su Hypershell X Ultra

Raoul Bova supera le polemiche legate allo scandalo Ceretti e conferma la sua popolarità con Don Matteo 15, che debutta con un ascolto del 25%.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Hypershell X Ultra

Recensione Hypershell X Ultra: esoscheletro per sportivi e non soloHypershell X Ultra è uno strumento specializzato che mantiene le promesse: riduce effettivamente la fatica durante le salite e su terreni difficili, con un sistema di intelligenza artificiale che si ... tomshw.it

Hypershell, il produttore di esoscheletri si racconta: Incentiva la pigrizia? La nostra esperienza ci dimostra proprio l’oppostoHypershell è un’azienda attiva nel campo degli esoscheletri – dispositivi robotici indossabili che permettono di assistere e migliorare le performance del corpo umano – in ambito consumer, avendo ... ilfattoquotidiano.it