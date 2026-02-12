Hollywood in lutto | le star rendono omaggio a James Van Der Beek

Hollywood si ferma un attimo. La scomparsa di James Van Der Beek ha lasciato tutti senza parole. L’attore, famoso soprattutto per il suo ruolo in “Dawson’s Creek”, si è spento mercoledì 11 febbraio dopo anni di lotta contro un cancro al colon-retto. Le star e i fan hanno subito espresso il loro dolore, ricordando l’uomo e l’attore che ha saputo conquistare il pubblico con la sua spontaneità e simpatia. Molti hanno condiviso foto e messaggi di addio sui social, dimostrando quanto fosse amato. La not

La notizia della morte di James Van Der Beek, scomparso mercoledì 11 febbraio dopo una lunga battaglia contro un cancro al colon-retto, ha scosso profondamente il mondo dello spettacolo. Ad annunciarla è stata la moglie Kimberly, con un messaggio carico di dolore: “Il nostro amato James David Van Der Beek si è spento serenamente questa mattina. Ha affrontato i suoi ultimi giorni con coraggio, fede e grazia. C’è molto da condividere sui suoi desideri, sul suo amore per l’umanità e sulla sacralità del tempo. Quei giorni arriveranno. Per ora chiediamo una serena riservatezza mentre piangiamo il nostro amato marito, padre, figlio, fratello e amico”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Hollywood in lutto: le star rendono omaggio a James Van Der Beek Approfondimenti su James Van Der Beek Tv: Hollywood piange James Van Der Beek Hollywood piange la scomparsa di James Van Der Beek. James Van Der Beek, morto l’attore star di Dawson’s Creek: aveva 48 anni L’attore James Van Der Beek, famoso per il ruolo in Dawson’s Creek, è morto a 48 anni. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Astral Legends TV Stream | Part One Marathon Ultime notizie su James Van Der Beek Argomenti discussi: Hollywood in lutto: le star rendono omaggio a James Van Der Beek; Addio a James Van Der Beek: film e serie della star di Dawson's Creek; Il mondo del cinema in lutto, è morto James Van Der Beek di Dawson's Creek; Ha-Chan, Shake Your Booty!, ballare con il lutto e il desiderio. Hollywood in lutto: le star rendono omaggio a James Van Der BeekJames Van Der Beek viene ricordato con incredulità e profondo dolore dai colleghi e dai fan di tutto il mondo. Le star internazionali come Sarah Michelle Gellar, Chad Michael Murray, Jennifer Garner e ... ilgiornale.it Nel giorno del suo 48esimo compleanno, James Van Der Beek ha affidato ai social un messaggio di speranza ai suoi follower, durante la battaglia contro la malattia #news #skytg24 - facebook.com facebook Addio a James Van Der Beek, star di Dawson’s Creek, aveva 48 anni e nel 2024 aveva rivelato che gli era stato diagnosticato un cancro all’intestino. La famiglia di Van Der Beek ha annunciato la notizia con un comunicato sul suo profilo Instagram: “Il nostro a x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.