Hockey su ghiaccio | Svezia-Italia 5-2 azzurri a testa alta

L’Italia maschile di hockey su ghiaccio affronta con orgoglio la Svezia, perdendo 5-2 in un match combattuto. Gli azzurri, contro i maestri svedesi, hanno retto bene nel primo tempo e mostrato di saperci stare anche contro i migliori, tutti giocatori dell’NHL. La partita lascia buone sensazioni e la convinzione di poter crescere ancora.

Un esordio contro i maestri svedesi, pur con una sconfitta per 5-2 (parziali 2-1, 1-1, 2-0), dà molto fiducia all’Italia maschile di hochey su ghiaccio per aver tenuto testa a una squadra composta da tutti giocatori che militano nel campionato più importante del mondo, l’NHL(National Hochey League) americana. Alla Santa Giulia Ice Hockey Arena gli azzurri escono tra gli applausi e, per molto tempo, la gara è stata in equilibrio per quanto riguarda il punteggio pur con le statistiche sui tiri nettamente a favore degli scandinavi. La gara. Il primo tempo si apre con la Svezia subito con il piede dell’acceleratore ma il primo boato è del pubblico italiano dopo la rete di Frigo che sfrutta un clamoroso errore del portiere scandivano, 1-0 Italia dopo 4 minuti di gioco. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Hockey su ghiaccio: Svezia-Italia 5-2, azzurri a testa alta Approfondimenti su Hockey Ghiaccio LIVE Italia-Svezia, Hockey ghiaccio Olimpiadi 2026 in DIRETTA: debutto da brividi per gli azzurri Questa mattina gli azzurri scendono in campo per il loro primo match alle Olimpiadi di Milano-Cortina. LIVE Italia-Svezia 2-3, Hockey ghiaccio Olimpiadi 2026 in DIRETTA: finisce il secondo periodo, azzurri ancora ampiamente in partita Dopo due periodi di gioco, il risultato vede ancora gli azzurri in partita, nonostante il punteggio sia di 2-3 a favore della Svezia. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Hockey Ghiaccio Argomenti discussi: Hockey, l'Italia perde, ma fa tremare la grande Svezia fino alla fine; RECAP! Italia-Svezia 2-5: Italia sconfitta, ma a testa altissima; LIVE Italia-Svezia 2-5, Hockey ghiaccio Olimpiadi 2026 in DIRETTA: gli azzurri cedono agli scandinavi, offrendo però una grande prova; Giorno 2 | Hockey: Svezia - Italia in Diretta Streaming | DAZN IT. LIVE Italia-Svezia 2-5, Hockey ghiaccio Olimpiadi 2026 in DIRETTA: gli azzurri cedono agli scandinavi, offrendo però una grande provaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Grazie per essere rimasti con noi durante tutto l'arco di questa Diretta LIVE. Buonanotte e buon proseguimento ... oasport.it Quando Italia-Svezia oggi in tv, hockey ghiaccio maschile Olimpiadi: orario, programma, streamingSiamo pronti per vivere l'esordio ufficiale del torneo di hockey ghiaccio maschile dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Dopo che la ... oasport.it Hockey, l’Italia mette paura alla Svezia poi si arrende. Ma quanti applausi per Damian Clara x.com SVEZIA vs ITALIA Hockey su Ghiaccio – Uomini Potenza, velocità e contatti duri sul ghiaccio. Gli Azzurri sfidano la Svezia in una partita ad altissima intensità, dove servono carattere, disciplina e cuore Olimpiadi Invernali Milano Cortina - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.