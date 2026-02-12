Hockey ghiaccio un’Italia memorabile gioca alla pari con le stelle NHL della Svezia e cede solo nel finale

L’Italia ha aperto il torneo di hockey su ghiaccio con una prestazione di grande cuore, giocando alla pari con le stelle della NHL della Svezia. La squadra italiana ha lottato fino all’ultimo minuto, ma nel finale ha ceduto, senza riuscire a portare punti a casa. I giocatori hanno mostrato personalità e voglia di non mollare mai, anche se il risultato finale è stato negativo. Ora si mira alle prossime partite, con la speranza di migliorare e rendere orgogliosi gli italiani.

Tanto cuore, grandissima personalità, voglia di non mollare mai, ma stringendo. zero punti. Si può riassumere in questo modo l’esordio dell’Italia nel torneo di hockey su ghiaccio dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Gli azzurri, infatti, hanno ceduto per 5-2 contro la Svezia alla Santa Giulia Ice Hockey Arena in un match inaugurale che ha fatto vedere un Blue Team davvero in forma e consapevole delle proprie qualità. Si sapeva che la sfida agli scandinavi sarebbe stata complicata, vista la forza della formazione scandinava infarcita di giocatori della NHL ma, nonostante le difficoltà, l’Italia ha messo in mostra spunti importanti e ha sostanzialmente giocato alla pari dei grandi rivali. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Hockey ghiaccio, un’Italia memorabile gioca alla pari con le stelle NHL della Svezia e cede solo nel finale Approfondimenti su Milano Cortina 2026 LIVE Italia-Svezia 2-3, Hockey ghiaccio Olimpiadi 2026 in DIRETTA: azzurri vicini al pari con Trivellato, Clara nel frattempo respinge tutto L’Italia perde 2-3 contro la Svezia nella partita di hockey ghiaccio alle Olimpiadi 2026. LIVE Italia-Svezia 0-1, hockey ghiaccio femminile Olimpiadi in DIRETTA: azzurre a caccia del pari Questa mattina le azzurre di hockey ghiaccio femminile hanno affrontato la Svezia nelle Olimpiadi. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Hockey su ghiaccio nella nuova Arena Santa Giulia - finale Coppa Italia Ultime notizie su Milano Cortina 2026 Argomenti discussi: L'Italia di Hockey su ghiaccio donne esordisce con una vittoria storica: le parole delle giocatrici e del coach Eric Bouchard; LIVE Italia-Germania 1-2, hockey ghiaccio femminile Olimpiadi in DIRETTA: sconfitta indolore per le azzurre; Le Olimpiadi dell'hockey iniziano col botto: l'Italdonne batte la Francia davanti a 9000 spettatori; Fantin-Della Rovere: una super Italia batte 3-2 il Giappone, qualificata ai quarti. LIVE Italia-Svezia 2-5, Hockey ghiaccio Olimpiadi 2026 in DIRETTA: gli azzurri rischiano il tutto per tutto. Arriva la rete degli svedesiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 01:00 Ultimo minuto di gara, con l'Italia che prova comunque ad accorciare le distanze. Intanto il pubblico ... oasport.it Hockey ghiaccio, un’Italia memorabile gioca alla pari con le stelle NHL della Svezia e cede solo nel finaleTanto cuore, grandissima personalità, voglia di non mollare mai, ma stringendo... zero punti. Si può riassumere in questo modo l'esordio dell'Italia nel ... oasport.it SVEZIA vs ITALIA Hockey su Ghiaccio – Uomini Potenza, velocità e contatti duri sul ghiaccio. Gli Azzurri sfidano la Svezia in una partita ad altissima intensità, dove servono carattere, disciplina e cuore Olimpiadi Invernali Milano Cortina - facebook.com facebook MILANO CORTINA | Le ragazze della nazionale italiana dell'hockey su ghiaccio battono il Giappone per 3-2 e si qualificano ai quarti di finale del torneo olimpico con una partita di anticipo. #ANSA x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.