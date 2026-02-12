Hockey e Passato Criminale | Turista Slovacco Arrestato a Milano Dopo 13 Anni da un Mandato di Bolzano

Mercoledì 11 febbraio, un turista slovacco di 44 anni è stato fermato a Milano subito dopo aver fatto il check-in in un hotel di Baggio. L’uomo aveva un passato criminale e un mandato di arresto pendente da Bolzano, risalente a 13 anni fa, legato a una partita di hockey. La polizia ha eseguito l’arresto senza problemi, portando a galla un episodio che risale a più di un decennio fa.

Da una Partita di Hockey all'Arresto: Un Turista Slovacco Fermato a Milano. Un uomo di 44 anni, cittadino slovacco, è stato arrestato a Milano mercoledì 11 febbraio, appena dopo essersi registrato in un hotel nella zona di Baggio. L'arresto è scaturito da un ordine di cattura emesso nel 2010 dal tribunale di Bolzano per reati legati a furti, risalente a quindici anni fa. Il turista era arrivato in città per assistere al match olimpico di hockey maschile tra Slovacchia e Finlandia, conclusosi con la vittoria della Slovacchia per 4 a 1. Un Viaggio Sportivo Interrotto. La giornata era iniziata con entusiasmo per il turista, giunto a Milano per seguire la competizione olimpica.

