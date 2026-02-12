Ho ucciso mamma poiché temevo di perdere la sua pensione | la confessione del figlio Marco Paventi la morte di Enrica Bardotti a Piobesi Torinese è stata un omicidio

Marco Paventi ha confessato di aver ucciso sua madre, Enrica Bardotti, 86 anni. La donna è stata trovata morta nei boschi di Stupinigi, a Nichelino, su sua stessa indicazione. Paventi, 58 anni, ha spiegato di aver agito perché temeva di perdere la pensione della madre. La polizia sta ora verificando la sua versione e indaga per chiarire i dettagli di questa tragica vicenda.

Inizialmente l'uomo aveva ammesso soltanto l'occultamento del cadavere seppellito nei boschi della Palazzina di Caccia di Stupinigi, poi è crollato Marco Paventi, il figlio 58enne di Enrica Bardotti, la donna di 86 anni residente in corso Italia a Piobesi Torinese il cui cadavere è stato trovato, su sua stessa indicazione, nella serata di ieri, mercoledì 11 febbraio 2026, nei boschi di Stupinigi di Nichelino, ha confessato l'omicidio della madre nella notte di oggi giovedì 12. Il delitto sarebbe avvenuto, secondo il racconto dell'uomo, a metà gennaio. “Non volevo perdere i soldi della sua pensione, che sono il mio unico sostentamento”, ha motivato davanti ai carabinieri della stazione di Carignano, che hanno condotto le indagini col coordinamento del pm Francesco La Rosa della procura di Torino.🔗 Leggi su Torinotoday.it

