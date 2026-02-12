Highguard | taglio al personale da Wildlight dopo un mese dal lancio il futuro del free-to-play a rischio?
Dopo appena un mese dal lancio, Wildlight Entertainment taglia il personale di Highguard. Lo studio ha deciso di ridurre drasticamente gli impiegati, mettendo in dubbio il futuro del gioco free-to-play. La decisione sorprende, visto che l’obiettivo era di creare un titolo di successo nel mondo dei videogiochi competitivi. Ora, si apre una fase incerta per Highguard, che fatica a mantenere lo slancio iniziale e a conquistare i giocatori.
Highguard, l’ambizioso sparatutto free-to-play che ha perso slancio in un mese. Un fulmine a ciel sereno nel competitivo mondo dei videogiochi: Wildlight Entertainment, studio fondato da veterani di Respawn Entertainment, ha annunciato una drastica riduzione del personale a poco più di un mese dal lancio del suo sparatutto free-to-play, Highguard. La decisione, che segna un colpo di scena per un progetto inizialmente accolto con interesse, solleva interrogativi sulla sostenibilità del modello free-to-play e sulle sfide che attendono le nuove realtà nel settore. Le ambizioni di un team esperto. Wildlight Entertainment è nata durante la pandemia, con l’obiettivo di innovare il genere degli sparatutto competitivi.🔗 Leggi su Ameve.eu
Wildlight, il team di Highguard ha licenziato la maggior parte del personale
A poche settimane dal debutto di Highguard, Wildlight Entertainment si trova al centro di una crisi.
Highguard, annunciato il nuovo sparatutto free-to-play degli autori di Titanfall ed Apex Legends
Durante i The Game Awards 2025, è stato annunciato Highguard, il nuovo sparatutto free-to-play sviluppato dagli autori di Titanfall e Apex Legends.
