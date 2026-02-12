Heraskevych squalificato l’ira di Kiev | Dal Comitato Olimpico una vergogna per le future generazioni

L'esclusione di Vladyslav Heraskevych dalle gare di skeleton delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 per la sua volontà di indossare un casco con le effigi degli atleti caduti nella guerra con la Russia causa la dura reazione del governo ucraino. "Onorare i caduti è dignità. Restare fedeli a ciò in cui si crede, a prescindere dagli ostacoli, è coraggio – ha scritto su X la premier Yulia Svyrydenko -. Grazie, Vladyslav, grazie a tutti gli atleti ucraini per aver dato l'esempio. Grazie per aver difeso valori olimpici veri e per aver ricordato al mondo chi siamo". "Il Cio non ha squalificato l'atleta ucraino, ma la propria reputazione – ha commentato il ministro degli Esteri Andriy Sybiha -.

