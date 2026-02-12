HelloFresh chiude l' headquarter di Milano e lascia l' Italia | ecco cosa succederà agli account

HelloFresh chiude il suo quartier generale di Milano e abbandona il mercato italiano. La decisione arriva dopo che l’azienda ha fatto fatica a trovare profitto nel nostro Paese, nonostante fosse arrivata nel 2021 e avesse avuto un periodo di crescita durante la pandemia. Ora, i clienti italiani si chiedono cosa succederà ai loro account e alle consegne ancora attive. La società ha annunciato che lascerà l’Italia, lasciando dietro di sé un mercato che non è riuscita a conquistare pienamente.

Quello italiano non è stato un buon mercato per HelloFresh, il colosso del meal kit delivery che era sbarcato nel nostro paese nel 2021 e che aveva conosciuto un discreto successo da queste parti proprio a causa della pandemia (oltre che per un massiccio lavoro di advertising cucito sugli influencer). Nei giorni scorsi, però, l'azienda - solo la parte italiana - ha fatto sapere che a seguito di valutazioni strategiche avrebbe lasciato l'Italia chiudendo l'headquarter di Milano. Milano, però, era uno dei mercati che più aveva apprezzato il metodo di HelloFresh, vuoi per i ritmi frenetici ma la volontà di seguire una dieta bilanciata.

