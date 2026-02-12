Hashish e cocaina nel B&B scatta il controllo della finanza | scattano denunce e arresto

La finanza ha fatto irruzione in un bed and breakfast a Civitanova Marche, trovando circa 60 grammi di hashish e un grammo di cocaina. Durante il blitz, sono stati sequestrati anche altri 10 grammi nell’abitazione di uno degli indagati. Sono scattate denunce e un arresto, mentre proseguono le indagini per chiarire il giro di droga nella zona.

I finanzieri hanno controllato due uomini, un italiano e un tunisino, entrambi senza documenti. La successiva perquisizione nella struttura ricettiva dove alloggiavano ha permesso di trovare e sequestrare lo stupefacente I finanzieri hanno controllato due uomini, un italiano e un tunisino, entrambi senza documenti. La successiva perquisizione nella struttura ricettiva dove alloggiavano ha permesso di trovare e sequestrare 60 grammi di hashish e circa un grammo di cocaina. Ulteriori accertamenti hanno portato alla scoperta di altri 10 grammi di hashish nell’abitazione dell'italiano. Entrambi sono stati denunciati alla Procura di Macerata.🔗 Leggi su Anconatoday.it

Approfondimenti su Civitanova Marche

Nelle ultime 48 ore, la Polizia ha messo a segno un arresto e due denunce tra il centro e la prima periferia.

