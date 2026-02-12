Il Tribunale di Bari ha condannato 12 militanti di CasaPound. Sono accusati di aver cercato di riorganizzare il partito fascista e di aver manifestato fascismo. Le sentenze arrivano dopo un’azione giudiziaria che ha portato alla condanna di questi militanti baresi.

Il Tribunale di Bari ha condannato 12 militanti baresi di CasaPound per i reati di riorganizzazione del disciolto partito fascista e manifestazione fascista con privazione dei diritti politici per cinque anni. Sette di loro sono stati condannati anche per lesioni. Ai primi cinque è stata inflitta la pena di 1 anno e 6 mesi di reclusione, agli altri sette 2 anni e 6 mesi di reclusione. Il processo riguarda l'aggressione del 21 settembre 2018 nel quartiere Libertà di Bari ai danni di alcuni manifestanti antifascisti di ritorno da un corteo organizzato otto giorni dopo la visita dell'allora ministro dell'Interno Matteo Salvini. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - «Hanno tentato di riorganizzare il partito fascista», condannati 12 militanti di CasaPound dopo un'aggressione

A Bari, 12 militanti di Casapound sono stati condannati per aver riorganizzato il partito fascista.

Il Tribunale di Bari ha condannato 12 militanti di CasaPound per aver riorganizzato il partito fascista e aver partecipato a manifestazioni con simboli fascisti.

