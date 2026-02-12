Hanno pile di soldi nascosti in casa la soffiata di un' amica fa scattare una rapina a mano armata dopo scuola | pistole alla testa di un 19enne davanti alla mamma

Questa mattina a Refrontolo, una rapina a mano armata ha scosso il paese. Dopo una soffiata di un’amica, alcuni ragazzi si sono presentati davanti a una casa dopo scuola, armati e con il volto coperto. Hanno minacciato un 19enne e la sua mamma, pretendendo soldi. La scena si è conclusa con il giovane sotto choc, mentre i malintenzionati sono fuggiti con un bottino ancora da quantificare. La polizia sta indagando per capire chi siano i responsabili e come si sia scatenata questa fuga di notizie.

REFRONTOLO - «Hanno pile di soldi nascosti in casa». È bastata una voce, circolata all'interno di un gruppo di adolescenti, per spingere uno di loro, ancora minorenne, ex compagno di classe della figlia della famiglia, a proporre ai cugini una rapina a mano armata. Così, dalle chiacchiere al parchetto tra ragazze, si è arrivati alle minacce di morte, con tanto di pistole puntate alla testa di un 19enne davanti alla madre. I carabinieri hanno capito subito, dopo l'intervento di quella sera in via della Liberazione, che la scelta dell'obiettivo non poteva essere casuale: qualcuno doveva aver detto ai rapinatori che in quell'abitazione c'era un bottino sostanzioso, pari a ottomila euro in contanti, forse anche di più.

