Hanno picchiato il Gabibbo per la prima volta in 36 anni

Questa sera su Canale 5, il Gabibbo è stato picchiato per la prima volta in 36 anni di carriera. Lo rivela il programma Mediaset, che anticipa l’episodio di questa sera. La notizia ha fatto subito il giro dei social e dei programmi di gossip, lasciando tutti sorpresi.

Il Gabibbo di Striscia la Notizia è stato picchiato per la prima volta nei suoi 36 anni di carriera. Lo fa sapere il programma Mediaset, Striscia la Notizia, nelle anticipazioni della puntata che andrà in onda questa sera, giovedì 12 febbraio, su Canale 5. L'iconico personaggio nato con il programma è stato malmenato a Milano dove era stato inviato “per realizzare un servizio su due delle battaglie storiche di Striscia: quelle su chi occupa indebitamente il posto dei disabili e su chi non paga il biglietto della metropolitana, evitando i tornelli”, si legge nella nota. Mentre il Gabibbo fermava i furbetti che non pagano i ticket della metro è stato aggredito da un ragazzo che prima lo ha fatto cadere a terra e poi gli ha tolto dalle mani il microfono.🔗 Leggi su Milanotoday.it

