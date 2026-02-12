La stella di Hollywood Halle Berry interrompe le voci sul suo ritorno in Avengers: Doomsday. In un’intervista, l’attrice dice chiaramente che non ci saranno sorprese:

Nel lessico Marvel, la parola "promessa" pesa quanto un teaser. Interpellata sul suo possibile ritorno in Avengers: Doomsday, Halle Berry ha risposto senza giri di parole. Tra smentite nette e sospetti alimentati dalla tradizione Marvel, Halle Berry torna a parlare di Avengers: Doomsday. L'attrice assicura che Tempesta non sarà nel film, ma i fan restano divisi tra fiducia e teorie sul grande ritorno segreto. La smentita di Halle Berry e il peso delle parole La voce gira da mesi, come una tempesta che non vuole dissiparsi. Con Avengers: Doomsday in fase di costruzione e un cast annunciato che riunisce Avengers e X-Men, il nome di Halle Berry è tornato a circolare con insistenza. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Halle Berry e Avengers: Doomsday, la promessa che divide i fan: "Vi giuro, non ci sono"

Halle Berry torna a parlare del suo ruolo nel mondo Marvel.

