Ha una condanna per sequestro di persona e tentata estorsione arrestato e accompagnato in carcere

I carabinieri di Cesena hanno arrestato un uomo di 42 anni condannato per sequestro di persona e tentata estorsione. L’uomo, residente nel comune, è stato portato in carcere dopo l’ordine emesso dalla procura di Forlì. L’arresto è avvenuto nei giorni scorsi, e ora l’uomo dovrà scontare la pena.

Nei giorni scorsi, i carabinieri della stazione di Cesena, hanno dato esecuzione all'ordine di carcerazione emesso dall'ufficio Esecuzioni Penali della procura della Repubblica di Forlì, a carico di un 42enne, domiciliato nel comune di Cesena. L'uomo deve scontare una pena definitiva di un anno 9 mesi e 8 giorni di reclusione, per i reati di sequestro di persona e concorso in tentata estorsione, commessi fino all'agosto del 2017 nelle provincie di Forlì-Cesena e Roma.L'uomo, al termine delle attività svolte dai carabinieri delegati è stato accompagnato nel carcere di Forlì dove, a disposizione dell'autorità giudiziaria, sconterà la pena.

