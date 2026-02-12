Ha deciso la moglie | il Milan deve dirgli addio

La moglie di un giocatore del Milan ha deciso: il suo marito deve lasciare il club. Intanto, nel calciomercato rossonero, si continua a parlare di una grande punta. Allegri insiste per portare in squadra un attaccante di livello, confermando l’intenzione di rafforzare l’attacco del Milan.

Le ultime sul calciomercato rossonero: focus sulla grande punta Allegri voleva e vorrà un grande attaccante per il suo Milan. Dusan Vlahovic resta un nome ‘caldo’, anche se qui su Calciomercato.it abbiamo spiegato bene le difficoltà di una eventuale operazione: al di là delle richieste elevate, il serbo ambisce a trasferirsi in Spagna. Il suo sogno è il Barcellona. (AnsaFoto) – Calciomercato.it Vlahovic vorrebbe raccogliere la pesante eredità di Robert Lewandowski, anche lui in scadenza di contratto. Ci sono ancora i margini per un rinnovo, a maggior ragione se Laporta dovesse essere rieletto Presidente del club blauagrana. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

Il Napoli si prepara a blindare Antonio Conte.

Sul calciomercato dell'Inter, si analizza la possibile cessione di Frattesi e le decisioni del club riguardo un eventuale sostituto.

