La primavera del 2026 si avvicina e porta con sé una vera ondata di profumi fruttati. Le nuove fragranze per le donne si riempiono di note di pesca, ciliegia e frutta tropicale, puntando tutto sulla dolcezza e sulla freschezza. Le case di profumeria preparano già le novità più golose e originali, pronte a conquistare chi cerca un tocco di allegria e spensieratezza tra le fragranze.

L a primavera 2026 punterà tutto sulla dolcezza irresistibile dei profumi donna fruttati, più golosi e originali che mai. Merito di lavorazioni sofisticate, di note succose come fragola, pesca e frutta esotica, i primis, accostamente con vaniglia, legni chiari, muschi e accordi zuccherini, che trasformano la frutta in un’esperienza sensoriale addictive, avvolgente. Una tendenza che parla di comfort, desiderio e piacere, e che caratterizza molte delle novità profumi donna fruttati primavera 2026. Profumi in olio, quali sono e perché durano di più X Leggi anche › L’intelligenza artificiale sta (già) influenzando la profumeria? › La “combo” di profumo e gloss è la nuova mania beauty › Profumi bianchi: le fragranze che profumano di Pantone “Cloud Dancer” Profumi donna fruttati 2026: la pesca è la nota super star. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Gusto macedonia: prepariamoci ad un'invasione di note di pesca, ciliegia e frutta tropicale. Le novità da "assaggiare" in profumeria

Approfondimenti su Profumi Primavera2026

