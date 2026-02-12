Guido non si ferma dopo la partita tra Juventus e Lazio. La decisione di non fermarlo arriva direttamente dall’AIA, che ha scelto di affidarsi all’assistente video in Cagliari-Lecce. La scena si ripete, e il club bianconero dovrà fare i conti con questa novità.

. Nessuno stop per l’arbitro del mancato rigore su Cabal. L’Associazione Italiana Arbitri ha sciolto le riserve sul caso che ha infiammato l’ultimo turno di campionato. Nonostante le accese polemiche per il mancato calcio di rigore in Lazio-Juventus, in seguito al discusso contatto in area tra Gila e Cabal, non ci sarà alcuna sospensione per l’arbitro Marco Guida. L’episodio, che aveva scatenato le proteste bianconere e diviso l’opinione pubblica, è stato evidentemente valutato dai vertici arbitrali come non tale da giustificare uno stop forzato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Guida non viene fermato dall’AIA dopo Juve Lazio: sarà Avar in Cagliari Lecce

