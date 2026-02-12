Guglielmo Poggi torna in scena all’OFFOFF Theatre di via Giulia il 17 e 18 febbraio 2026. Questa volta porta sulla scena uno spettacolo che mette in gioco la paura, intitolato

Cosa: Lo spettacolo teatrale Stanno arrivando, scritto e diretto da Umberto Marino.. Dove e Quando: Presso l’OFFOFF Theatre di via Giulia, il 17 e 18 febbraio 2026.. Perché: Un’indagine tagliente e ironica su come il linguaggio dell’emergenza e del controllo condizioni la nostra percezione della realtà.. L’OFFOFF Theatre di via Giulia si conferma ancora una volta come uno dei centri nevralgici della sperimentazione e del talento emergente nel panorama capitolino. Il 17 e il 18 febbraio 2026, il palco di questa prestigiosa sala accoglierà il ritorno di un interprete molto amato dalla direzione artistica di Silvano Spada: Guglielmo Poggi. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Guglielmo Poggi porta la paura all’OFF/OFF Theatre

