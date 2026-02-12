Guccione gol olimpico tre punti d' oro a Carpi | l' Arezzo vince soffrendo e si avvicina alla B

L'Arezzo batte il Carpi in trasferta con un gol olimpico di Guccione. La squadra toscana vince di misura, soffrendo fino all'ultimo e si avvicina alla promozione in Serie B. La partita si gioca in un clima teso, con i toscani che trovano il successo grazie a un colpo di classe del loro attaccante. È un successo importante per l'Arezzo, che continua a rincorrere il sogno della salita.

Come nella passata stagione, l'Arezzo va nella tana del Carpi in occasione del turno infrasettimanale. Gli amaranto, primi a +7 sul Ravenna, osserveranno poi il turno di riposo nella giornata in programma questo weekend. 1 - Bucchi opera due cambi di formazione rispetto a quattro giorni fa: Alessandro Renzi rientra in campo ed è subito titolare nel ruolo di terzino destro. Coppolaro va così in panchina così come Ionita dopo 5 partite su 5 dal primo minuto. Ritorna titolare Shaka Mawuli, che festeggia allo stadio Cabassi le 100 presenze con l'Arezzo 1 - In panchina da un lato l'ex amaranto Mattia Gaddini - arrivato al Carpi nel mese di gennaio dal Cittadella - e dall'altro Matteo Cortesi, capitano degli emiliani trasferitosi all'Arezzo nel mercato invernale 2 - GOOOOOOOOL Arezzo! Amaranto subito avanti con il gol olimpico di Filippo Guccione, che da corner battuto da destro sorprende sul primo palo Zorzi e porta avanti subito il Cavallino 3 - Tavernelli si accentra da sinistra e prova il suo classico tiro a giro sul secondo palo.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Questa sera l'Arezzo batte 1-0 il Carpi in trasferta grazie a un gol olimpico di Guccione.

