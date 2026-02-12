guardiola spiega la sostituzione di haaland nella vittoria per 3 0

Pep Guardiola ha spiegato perché ha sostituito Erling Haaland durante la partita contro il Fulham. L’attaccante norvegese è stato tolto dal campo prima dell’inizio della ripresa a causa di un problema, come ha confermato il tecnico del Manchester City. La squadra ha chiuso la gara con un risultato netto di 3-0. Guardiola non ha voluto entrare nei dettagli, ma ha assicurato che Haaland sta bene e che la sostituzione era solo precauzionale. La partita si è svolta senza altri intoppi, e il City continua a mantenere il ritmo in campionato

2026-02-12 01:33:00 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals. L’attaccante del Manchester City Erling Haaland è stato ritirato prima della seconda metà della vittoria sul Fulham a causa di un “problema”, ha rivelato Pep Guardiola dopo la vittoria per 3-0. Il talismano del City è stato sostituito da Guardiola dopo l’intervallo, il norvegese ha segnato il 3-0 con una splendida conclusione dal limite dell’area dopo che Antoine Semenyo e Nico O’Reilly avevano portato i padroni di casa al comando all’Etihad Stadium. Gli uomini di Guardiola ora seguono la capolista Premier League, l’Arsenal, di soli tre punti nella corsa al titolo in vista della partita dei Gunners contro il Brentford giovedì. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

