Gualmini può essere la prima di molti che vogliono andare a fare il Pd altrove
L’addio di Elisabetta Gualmini al Pd potrebbe segnare l’inizio di una serie di cambiamenti. La sua uscita da Bruxelles, dove era europarlamentare, ha già sollevato malumori tra alcuni colleghi e potrebbe spingere altri a seguire il suo esempio. La questione ora è capire se si tratta di un caso isolato o di un primo passo verso un nuovo movimento.
L’uscita di Elisabetta Gualmini è il primo sasso che precede la slavina? Può darsi benissimo. Mentre a Roma la situazione è relativamente più tranquilla, a Bruxelles il dissenso dell’europarlamentare che ieri ha lasciato il Partito democratico a Bruxelles è condiviso da altri. Da mesi Gualmini mordeva il freno. Il fatto è che nel gruppo dem al Parlamento europeo il clima si è fatto più difficile per gente come Pina Picierno, Giorgio Gori, appunto Gualmini, altri ancora. La gestione – accusano – è sempre più «staliniana», legata a quella che viene definita «la vendetta di Bonaccini», Stefano, il presidente del Pd che ha rotto con i riformisti fondando una sua componente entrata nella maggioranza schleiniana. 🔗 Leggi su Linkiesta.it
