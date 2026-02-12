Elisabetta Gualmini lascia il Partito Democratico. La decisione arriva dopo una lunga riflessione ed è stata vissuta come molto sofferta dalla stessa eurodeputata. Gualmini, rieletta a Bruxelles nel 2024 e già vicepresidente della Regione sotto Bonaccini, ha deciso di abbandonare il partito con convinzione. Ora si apre un nuovo capitolo per lei, che potrebbe portarla a prendere una strada diversa da quella del Pd.

Una decisione "molto sofferta, ma molto convinta". Elisabetta Gualmini, eurodeputata dem rieletta a Bruxelles nel 2024, già vicepresidente della Regione nella prima giunta Bonaccini, è con un piede e mezzo fuori dal Pd. Anzi, secondo i bene informati, proprio con tutti e due. Comunicazioni ufficiali non ce ne sono state, e Gualmini giura che spiegherà tutto per filo e per segno lunedì. Ma che abbia ormai deciso, nei corridoi del partito, in Europa quanto sotto le Due Torri, è noto a tutti. Il motivo? Come ha spiegato lei stessa ad alcuni tesserati del suo circolo, lo storico Passepartout di via Galliera, il Pd negli ultimi anni ha avuto un riposizionamento su un asse "molto identitario" che mal si concilia con la sua storia e il suo profilo, essendo Gualmini una riformista convinta (fino a ieri organica all’area Guerini), e che da vicepresidente di viale Aldo Moro – tanto per citare il caso più noto – modificò senza paura, in senso più stringente, la legge per l’accesso alle case popolari, attirandosi non pochi strali e critiche da sinistra. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Gualmini lascia il Pd: "Una decisione convinta"

Approfondimenti su Gualmini Pd

Elisabetta Gualmini lascia il Pd.

L’europarlamentare Elisabetta Gualmini sta per lasciare il Pd.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Gualmini Pd

Argomenti discussi: Gualmini dice addio al Pd: pronta a entrare in Azione con Calenda; Elisabetta Gualmini lascia il Pd. L'europarlamentare a un passo da Azione; Elisabetta Gualmini pronta a lasciare il Pd: cosa ha detto; Pd, scossa ai vertici del partito. L'europarlamentare Gualmini lascia Schlein per Azione? A rischio anche Delrio. Rumor.

L’europarlamentare Elisabetta Gualmini lascia il Pd: pronta a passare con Azione di Carlo CalendaManca solo l’ufficializzazione che dovrebbe avvenire lunedì prossimo nel corso di una conferenza stampa a Bruxelles. L’eurodeputata Elisabetta Gualmini lascia il Partito democratico. La notizia arriva ... ilfattoquotidiano.it

Elisabetta Gualmini lascia il Pd. L'europarlamentare a un passo da AzioneElisabetta Gualmini lascia il Pd. L'europarlamentare, secondo quanto appreso dal Foglio, ufficializzerà l'uscita dalla delegazione dem al Parlamento europeo in una conferenza stampa organizzata lunedì ... ilfoglio.it

L'eurodeputata del #Pd, #ElisabettaGualmini, sarebbe a un passo dal lasciare la delegazione dem al Parlamento europeo: potrebbe approdare tra i liberali di #Renew. Era finita al centro dell'inchiesta #Qatargate - facebook.com facebook

Elisabetta Gualmini lascia il Pd. L'europarlamentare a un passo da Azione, uffiicializzerà l'uscita dalla delegazione dem lunedì prossimo in conferenza stampa. Di @LucaRoberto11 x.com