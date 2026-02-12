Dopo oltre 75 anni di attività, il Gruppo Fabbri si conferma come uno dei principali attori italiani nel settore delle soluzioni per il confezionamento alimentare. L’azienda continua a investire in tecnologia e innovazione per mantenere alta la qualità dei suoi prodotti, che trovano spazio sui mercati di tutto il mondo.

Con oltre 75 anni di attività, Gruppo Fabbri si è consolidato come uno dei principali player industriali italiani nel mercato mondiale delle soluzioni per il confezionamento alimentare. Con sede a Vignola, il gruppo è specializzato nella progettazione, produzione e vendita di macchine per il packaging, pellicole speciali per imballaggio e software integrati per la gestione dei sistemi, indirizzati principalmente ai trasformatori di prodotti freschi e ultra-freschi, ai retailer e alle filiere alimentari. L’azienda combina una solida competenza ingegneristica con una vocazione all’innovazione: vanta oltre 130 titoli, fra brevetti e modelli di utilità, riconosciuti su scala internazionale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Gruppo Fabbri: "La nostra missione salva-freschezza"

Approfondimenti su Gruppo Fabbri

I librai svolgono una funzione fondamentale nel panorama culturale: offrire uno spazio di riflessione e scoperta in un’epoca di rapidità e cambiamenti continui.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Gruppo Fabbri

Argomenti discussi: Gruppo Fabbri: La nostra missione salva-freschezza.

Eurovo e Gino Fabbri insieme per la storia d'élite di ogni uovoIl Gruppo Eurovo sceglie il Maestro pasticcere Gino Fabbri come ambasciatore della qualità e del gusto per la linea di ovoprodotti Eurovo Service Élite. Una collaborazione sancita oggi a Bologna, alla ... ansa.it

Fabbri traccia il futuro: Sviluppo sostenibile e valore per il territorioIl presidente esecutivo di Hera: Dal 2025 al 2029 investimenti per 5,5 miliardi. Salgono i dividendi, per l’area metropolitana di Bologna sono oltre 40 milioni. msn.com

Confezionatrice Elixa Easy di Automac Gruppo Fabbri per il confezionamento tramite avvolgimento in film di prodotti alimentari in vaschette/ vassoi con una capacità massima di 14 confezioni al minuto, l'apparecchiatura funziona solo con pellicola larga 280 m - facebook.com facebook

Gli azzurri conquistano la medaglia di bronzo al Team Event di figure skating dopo 12 anni dall’ultima. Niccolò Macii, Sara Conti, Charlène Guignard, Marco Fabbri, Lara Naki Gutmann, Matteo Rizzo e x.com