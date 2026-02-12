Gruppo Fabbri | La nostra missione salva-freschezza

Dopo oltre 75 anni di attività, il Gruppo Fabbri si conferma come uno dei principali attori italiani nel settore delle soluzioni per il confezionamento alimentare. L’azienda continua a investire in tecnologia e innovazione per mantenere alta la qualità dei suoi prodotti, che trovano spazio sui mercati di tutto il mondo.

Con oltre 75 anni di attività, Gruppo Fabbri si è consolidato come uno dei principali player industriali italiani nel mercato mondiale delle soluzioni per il confezionamento alimentare. Con sede a Vignola, il gruppo è specializzato nella progettazione, produzione e vendita di macchine per il packaging, pellicole speciali per imballaggio e software integrati per la gestione dei sistemi, indirizzati principalmente ai trasformatori di prodotti freschi e ultra-freschi, ai retailer e alle filiere alimentari. L’azienda combina una solida competenza ingegneristica con una vocazione all’innovazione: vanta oltre 130 titoli, fra brevetti e modelli di utilità, riconosciuti su scala internazionale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

