Grondaia pericolante da un palazzo Discesa dei pompieri interdetta al traffico

A Catanzaro, i vigili del fuoco hanno chiuso la strada chiamata “Discesa dei Pompieri” perché una grondaia di un palazzo rischia di cadere. La zona è sotto stretta sorveglianza e il traffico è stato bloccato per sicurezza. La polizia locale ha allertato i residenti e invita tutti a evitare l’area fino a quando i tecnici non avranno verificato che la struttura sia stabile. La situazione rimane monitorata costantemente.

Catanzaro, Allerta Grondaia: Chiusa la "Discesa dei Pompieri", Mobilitati i Vigili del Fuoco. Catanzaro è in allerta questa sera, 12 febbraio 2026, a causa del pericolo rappresentato da una grondaia instabile di un edificio in prossimità della "Discesa dei Pompieri". L'area, cruciale per l'accesso agli uffici amministrativi dell'Azienda Sanitaria Provinciale (Asp), è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire l'intervento dei Vigili del Fuoco e garantire la sicurezza pubblica. Il Contesto: Vento Forte e Segnalazioni di Pericolo. L'emergenza è scattata nel pomeriggio, dopo che le forti raffiche di vento che hanno interessato la città e l'intera regione Calabria nella notte hanno compromesso la stabilità di una grondaia in un edificio situato lungo la "Discesa dei Pompieri".

