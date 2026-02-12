GreedFall | The Dying World NACON presenta i compagni del gioco

NACON e lo studio Spiders hanno pubblicato un nuovo video di GreedFall: The Dying World, il loro ultimo GDR narrativo. Nel video vengono mostrati i compagni che i giocatori incontreranno lungo il cammino, insieme ai doppiatori che danno voce ai personaggi. La presentazione si concentra sui vari alleati e sulle loro storie, offrendo un assaggio di quello che aspetta i fan del gioco.

NACON e lo studio Spiders sono lieti di condividere un nuovo video del GDR narrativo GreedFall: The Dying World, che presenta i compagni che incontrerai durante l’avventura, insieme ai loro doppiatori. Attualmente disponibile in accesso anticipato su Steam, GreedFall: The Dying World sarà ufficialmente pubblicato su PC, PlayStation®5 e Xbox Series XS il 12 marzo 2026. In GreedFall: The Dying World incontrerai 8 personaggi che diventeranno i tuoi compagni. Ti assisteranno per tutta la tua avventura, a patto che tu li aiuti a restare in vita e che accettino di restare al tuo fianco. I tuoi compagni svolgono un ruolo fondamentale nel gioco: durante i combattimenti puoi controllarli, ognuno con un albero delle abilità unico che riflette la propria specializzazione. 🔗 Leggi su Game-experience.it

