Gratteri a Piazza Pulita | Mai detto che i cittadini che voteranno Sì sono tutti appartenenti a centri di potere o a malavita e massoneria
Nicola Gratteri ha affrontato questa sera a Piazza Pulita le accuse di essere vicino a poteri occulti, chiarendo che mai ha detto che i cittadini che voteranno Sì appartengano a malavita o massoneria. Il procuratore ha spiegato di aver superato la paura 35 anni fa e ha reso noto di non temere le minacce di interrogazioni parlamentari o procedimenti disciplinari volte a silenziarlo.
«Io il senso della paura l’ho superato 35 anni fa, non è con questi attacchi e con le minacce di interrogazioni parlamentari o procedimenti disciplinari che mi si mette a tacere ». Il procuratore Nicola Gratteri risponde così, a Piazzapulita su La7, agli attacchi dopo le sue dichiarazioni al Corriere della Calabria sul referendum. « Non ho mai detto che i cittadini che voteranno Sì sono tutti appartenenti a centri di potere o a malavita e massoneria. Chi lo ripete è in malafede e vuole alzare lo scontro. Ma io non farò falli di reazione, e continuerò fino all’ultimo giorno la mia battaglia per il No». 🔗 Leggi su Feedpress.me
