Gratteri a Piazza Pulita | Mai detto che i cittadini che voteranno Sì sono tutti appartenenti a centri di potere o a malavita e massoneria

Nicola Gratteri ha affrontato questa sera a Piazza Pulita le accuse di essere vicino a poteri occulti, chiarendo che mai ha detto che i cittadini che voteranno Sì appartengano a malavita o massoneria. Il procuratore ha spiegato di aver superato la paura 35 anni fa e ha reso noto di non temere le minacce di interrogazioni parlamentari o procedimenti disciplinari volte a silenziarlo.