Grattacielo organizzato un corteo cittadino | Blocco degli sgomberi e stato di emergenza

Un corteo cittadino si è radunato a Ferrara per protestare contro gli sgomberi e chiedere lo stato di emergenza. Dopo un mese dall’incendio nella Torre B, il Comune ha evacuato ufficialmente residenti nelle Torri A e C. La manifestazione è nata per far sentire la voce di chi si trova senza casa e senza alternative, mentre le autorità continuano con le operazioni di sgombero. La tensione si fa sentire in città, con i residenti che chiedono soluzioni rapide e concrete.

Dopo un mese esatto dall'incendio nella Torre B, giovedì 12 il Comune di Ferrara ha ufficialmente eseguito lo sgombero dei residenti in Torre A e C. Fronte della gioventù comunista Ferrara, Cittadini del mondo, il centro di promozione culturale 'La Resistenza', l'Unione sindacale di base e Ferrara Transfemm organizzano un corteo cittadino sabato 14. "La giunta Fabbri è responsabile di aver creato questa emergenza - dichiarano -, proprio come le precedenti amministrazioni comunali che non sono mai intervenute per mettere in sicurezza lo stabile. Quanto sta accadendo è un chiaro attacco al diritto all'abitare: Fabbri prova a sfruttare l'emergenza creata per espellere dal centro città le fasce popolari, regalando il Grattacielo agli investimenti privati e alle speculazioni del settore immobiliare, che storicamente ha beneficiato di immensi finanziamenti e sgravi fiscali, tratti dalle tasse di lavoratrici e lavoratori".

