Oggi a Ferrara si conclude una lunga attesa. Dopo mesi di tensione, le forze dell’ordine hanno iniziato i controlli nelle case del Grattacielo, pronti a portare a termine l’operazione di sgombero. I residenti sono stati fatti uscire, mentre si prepara la messa in sicurezza dell’edificio. La città si tiene pronta per eventuali sviluppi.

Ferrara, 12 febbraio 2026 – Dopo giorni di ansia, dubbi e preoccupazione, alla fine è arrivato il giorno dello sgombero del Grattacielo. La voce stava già iniziando a circolare dai giorni scorsi sui pianerottoli delle torri A e C, le uniche ancora abitate dopo l’incendio della torre B, ma destinate a svuotarsi a seguito dell’ordinanza del sindaco che ne decretava l’inagibilità alla luce di una relazione dei vigili del fuoco. Notificate le ordinanze agli ultimi abitanti. Nelle scorse ore i messi comunali, accompagnati dalla polizia locale, hanno notificato le ordinanze agli ultimi abitanti e, intorno al palazzo, sono comparsi cartelli gialli da cantiere che indicavano il divieto di fermata per l’intera giornata di oggi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Grattacielo, l’ultimo atto: è il giorno dello sgombero. Al via i controlli nelle case

Approfondimenti su Grattacielo Sgombero

In questo articolo si analizza la situazione di insicurezza nelle torri, evidenziata già nel 1993 da Fabbri.

Il recente sgombero delle torri di via Felisatti rappresenta un momento di svolta nella storia del Grattacielo Fabbri.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Grattacielo Sgombero

Argomenti discussi: Grattacielo, l’ultimo atto: è il giorno dello sgombero. Al via i controlli nelle case; Caso Grattacielo, affondo dei 5 Stelle contro il Comune. Poi elencano le proposte; Grattacielo, l’atto del 2024. L’ultimo allarme dei vigili: Sicurezza non garantita; L'ultimo atto, l'accensione dei bracieri.

Grattacielo, l’ultimo atto: è il giorno dello sgombero. Al via i controlli nelle caseIniziano questa mattina le operazioni alle torri interessate dall’ordinanza di inagibilità. Continua la polemica tra Greco (Cgil) e il sindaco: Fabbri è un bullo, servono risposte ... msn.com

Grattacielo, l’atto del 2024. L’ultimo allarme dei vigili: Sicurezza non garantitaIl documento dove venivano portate alla luce tutte le falle antincendio. E sui residenti: Nessuna istruzione in caso di esodo, nè divieti nè telefoni. ilrestodelcarlino.it

Curiosità, storie e guide di New York: il grattacielo che sfida le leggi della fisica (e i nervi di chi ci abita). Vi presenterò la Steinway Tower! Se guardate lo skyline di Central Park, noterete un edificio così sottile da sembrare quasi un errore della prospettiva. È la - facebook.com facebook