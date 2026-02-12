Grattacielo di Ferrara tre torri di insicurezza 500 persone senza casa

Questa mattina a Ferrara è scoppiato un incendio nella torre B del complesso di tre grattacieli. Il fumo e le fiamme hanno preso il via da un appartamento, creando momenti di paura tra gli abitanti. Dopo l’incendio, il sindaco ha deciso di evacuare anche le torri A e C, lasciando senza una casa circa 500 persone. La zona è stata transennata, e ora si cerca di capire come aiutare chi si è ritrovato senza un tetto. La situazione resta critica, mentre i vigili del fuoco lavorano per spegnere le fiam

Prima un rogo divampa nella torre B, poi il sindaco ordina lo sgombero anche delle torri A e C. Viaggio nei palazzi. Iniziato lo sgombero del Grattacielo di Ferrara, in 500 restano senza casa: "Mamme e bimbi separati dai papà" Questa mattina alle prime luci dell'alba, le forze dell'ordine hanno iniziato lo sgombero delle torri A e C del grattacielo di Ferrara. Grattacielo, la versione di Fabbri: "Insicurezza nelle torri già nel '93. Sgombero? Atto di responsabilità" In questo articolo si analizza la situazione di insicurezza nelle torri, evidenziata già nel 1993 da Fabbri.

