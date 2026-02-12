La famiglia di Moïse si stringe intorno a lui, tra gratitudine e dolore. La sua famiglia ha parlato di come Moïse considerasse la Croce Verde come una seconda famiglia. In questi momenti difficili, il loro affetto dà loro la forza di affrontare la perdita.

MAGIONE – "Moïse parlava della Croce Verde come della sua seconda famiglia e il vostro affetto ci dà forza in questo momento di immenso dolore". È un messaggio intriso di gratitudine quello che la famiglia di Moïse Bama ha voluto rivolgere alla comunità di Chianciano Terme, mentre si attende il nullaosta per il rimpatrio della salma in Camerun. L’associazione ha infatti promosso una raccolta fondi per sostenere i fratelli e il figlio sedicenne del volontario quarantasettenne, permettendo così il ritorno del feretro nel paese d’origine. Un gesto di solidarietà che tenta di lenire lo strazio dei parenti, distrutti non solo dalla perdita, ma anche dai contorni amari che stanno emergendo dall’ inchiesta. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Gratitudine e dolore della famiglia di Moïse

