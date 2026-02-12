Grande Fratello Vip 2026 il colpaccio di Ilary Blasi | Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli opinioniste reality verso slittamento ad aprile

Cesara Buonamici tornerà come opinionista al Grande Fratello Vip 2026, dopo aver ricevuto l’incarico direttamente da Ilary Blasi, che ha deciso di puntare su di lei per aumentare l’interesse del pubblico. La scelta ha spiazzato molti, dato che Selvaggia Lucarelli potrebbe unirsi alla conduttrice, lasciando il suo ruolo a Milly Carlucci. I programmi di Mediaset sembrano cambiare rotta, spostando la partenza del reality a aprile e preparando un cast di stelle per sorprendere gli spettatori.

Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici potrebbero affiancare Ilary Blasi al prossimo Grande Fratello Vip.

