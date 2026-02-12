Grande Fratello Vip 2026 coppia di opinionisti a sorpresa | arriva la più temuta dalla Rai

Questa mattina si scopre che il duo di opinionisti previsto per il Grande Fratello Vip 2026 non sarà più Sperti e Cipollari. Le voci circolate in settimana si sono rivelate infondate, lasciando il posto a una sorpresa: due nomi nuovi, molto discussi e considerati tra i più temuti dalla Rai. Per ora, niente conferme ufficiali, ma il cast si prepara a rivoluzionare il modo di commentare il reality.

Le indiscrezioni circolate nelle ultime settimane su un possibile ritorno in coppia di Gianni Sperti e Tina Cipollari come opinionisti del Grande Fratello Vip n on troveranno conferma. Secondo quanto riportato da Affari italiani, la produzione avrebbe scelto una combinazione completamente diversa per affiancare Ilary Blasi nella prossima edizione del reality, segnando un cambio di strategia nel commento in studio. La nuova coppia di opinioniste: Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Stando alle informazioni raccolte dal portale, la coppia di opinioniste del Grande Fratello Vip 2026 dovrebbe essere composta da Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

