GPS 2026 – Ti aiutiamo a non sbagliare Guida ebook + consulenza di gruppo Solo 5 posti

Il bando GPS 2026 non è ancora uscito, ma chi sta pensando a una candidatura fa bene a muoversi subito. La guida in formato ebook e la consulenza di gruppo sono disponibili, ma solo per cinque persone. Chi si prenota ora può mettere le mani su strumenti utili per non sbagliare strada quando il bando sarà pubblicato. Le opportunità sono poche e il tempo stringe.

Il bando GPS 2026 non è ancora stato pubblicato, ma le scelte che fai adesso possono incidere moltissimo sulle tue possibilità di nomina. In questa consulenza di gruppo (max 5 partecipanti) ti aiutiamo a fare ordine nella tua situazione e a capire come prepararti al meglio in vista dell'aggiornamento delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze.

