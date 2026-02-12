THQ Nordic ha pubblicato il primo trailer di Gothic 1 Remake, annunciando anche la data di uscita. Il video mostra alcune scene del gioco rivisitato, mentre gli appassionati aspettano con ansia il ritorno di uno dei classici del genere. La casa produttrice ha confermato che il remake arriverà nei negozi tra pochi mesi.

THQ Nordic ha annunciato ufficialmente la data di uscita di Gothic 1 Remake, accompagnando la rivelazione con un nuovo trailer dedicato. Il rifacimento dell’iconico gioco di ruolo d’azione sarà disponibile dal 5 giugno 2026 su PC, PlayStation 5 e Xbox Series XS. Il filmato richiama l’atmosfera cupa e oppressiva della Colonia, ribadendo il tono duro e privo di compromessi dell’esperienza originale, ora riproposta in chiave moderna. Nel trailer e nella descrizione ufficiale viene sottolineata la brutalità del mondo di gioco: i protagonisti sono rinchiusi in una prigione senza via di fuga, dove l’obbedienza è imposta, la gerarchia è rigida e il potere domina su ogni cosa. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Gothic 1 Remake riceve un trailer con la data di uscita

Approfondimenti su Gothic 1 Remake

Ultime notizie su Gothic 1 Remake

