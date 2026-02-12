Google gemini sotto attacco | attaccanti tentano di clonarlo con oltre 100.000 prompt

Nei giorni scorsi, Google ha confermato che il suo progetto Gemini AI è stato preso di mira da hacker che cercano di clonarlo. Secondo il rapporto del Threat Intelligence Group, gli attaccanti hanno inviato più di 100.000 prompt nel tentativo di replicare il sistema. L’azienda ha già messo in atto misure di sicurezza, ma la minaccia rimane concreta.

Questo testo offre una sintesi delle indicazioni emerse dal rapporto Threat Intelligence Group di Google riguardo ai tentativi di clonare Gemini AI. L'analisi descrive tattiche impiegate, obiettivi degli aggressori e misure di protezione adottate dall'azienda, evidenziando come l'uso massivo di prompt e l' accesso API possano favorire l'estrazione di logiche interne o la replicazione delle capacità del modello. I dettagli presentati delineano lo scenario delle minacce, le ricadute operative e la risposta tecnica messa in campo per contenere tali pratiche.

