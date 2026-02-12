Golinucci il fascicolo resta in archivio | mancano nuovi elementi per riaprire le indagini

Cesena, 12 febbraio 2025 – Le indagini sulla scomparsa di Cristina Golinucci restano chiuse. Gli inquirenti non hanno trovato nuovi elementi e, di conseguenza, non si pensa a riaprire il caso. La giovane di Ronta scomparve il 1° settembre 1992, e da allora non ci sono stati sviluppi. La sua Fiat 500 venne trovata nel parcheggio del convento dei frati cappuccini, sui primi colli di Cesena, ma tutto si è fermato lì.

Cesena, 12 febbraio 2025 – Non si prospetta alcuna riapertura delle indagini per la scomparsa di Cristina Golinucci, la giovane di Ronta della quale non si hanno notizie dal 1° settembre 1992, quando fu inghiottita dalle tenebre e la sua Fiat 500 fu trovata nel parcheggio del convento dei frati cappuccini, sui primi colli di Cesena. Dieci decreti di archiviazione. Sono stati ben dieci, nell’arco di 33 anni, i decreti di archiviazione delle indagini a carico di ignoti per l’ omicidio di Cristina Golinucci, e ogni volta la mamma Marisa non si è data per vinta, ha lottato, protestato, cambiato avvocato, presentato esposti e ottenuto la riapertura delle indagini che, purtroppo, non hanno portato a risultati apprezzabili. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Golinucci, il fascicolo resta in archivio: mancano nuovi elementi per riaprire le indagini Approfondimenti su Cristina Golinucci Emanuela Orlandi oggi compie 58 anni: continuano le indagini, quali sono i nuovi elementi sulla scomparsa Il 14 gennaio 2025 Emanuela Orlandi compie 58 anni. “Non archiviare le indagini sulla strage di Ustica, nelle carte elementi nuovi”: l’appello dei familiari delle vittime La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Cristina Golinucci Argomenti discussi: Golinucci, il fascicolo resta in archivio: mancano nuovi elementi per riaprire le indagini.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.