La Garfagnana apre le sue porte ai giocatori over 60. Dopo mesi di accordi, il nuovo protocollo tra l’Unione Comuni e il Garfagnana Golf Club permette ai principianti anziani di avvicinarsi al golf con corsi dedicati. L’obiettivo è promuovere uno sport accessibile e salutare che valorizza il territorio e invita gli adulti a restare attivi, all’aria aperta.

Ha dato i suoi frutti il protocollo d’intesa triennale, rivolto ai principianti over 60, siglato dall’ Unione Comuni Garfagnana e dal Garfagnana Golf Club con il presidente Rodolfo Lombardi per la promozione di questa disciplina inclusiva da praticare all’aperto, veicolo di promozione turistica e territoriale e dei sani principi dello sport. Ben undici sono scritti che hanno iniziato il corso presso il campo promozionale in località Braccicorti a Pieve Fosciana. Alla presenza dei soci del Circolo e di un maestro federale, i partecipanti avranno così modo di apprendere i fondamenti del gioco e conoscere meglio l’ambiente dove esso viene praticato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Golf, una passione senza età. Corsi per over 60 e studenti

