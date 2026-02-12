Gmail su Android si aggiorna, portando una funzione molto richiesta. Da oggi, gli utenti possono creare etichette direttamente dall’app, semplificando l’organizzazione delle email. La novità arriva dopo mesi di attesa e promette di rendere più facile gestire la posta in modo rapido e intuitivo.

l’introduzione di una funzione molto attesa nell’app gmail per android consente di creare etichette direttamente dall’app, migliorando l’organizzazione della posta. questo testo sintetizza come funziona l’opzione, quali limitazioni sono presenti e come influisce sull’esperienza quotidiana di gestione dei messaggi. creazione di etichette direttamente dall’app gmail su android. secondo le novità attuali, l’app gmail per android integra la possibilità di creare etichette all’interno dell’app. l’accesso è disponibile tramite il menu a hamburger, dove compare l’opzione crea etichetta. selezionando questa funzione, viene richiesto un nome per la nuova etichetta, da attribuire alle conversazioni per una classificazione più efficace. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

© Mondoandroid.com - Gmail su android ha appena ricevuto un aggiornamento di qualità della vita atteso

Approfondimenti su Gmail Android

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Gmail Android

Argomenti discussi: Gmail per Android pareggia la versione per iOS e guadagna una funzione attesa da tempo; L’icona dell’auto non appare su Google Maps con Android Auto: guida alla risoluzione; Google conferma: la compatibilità tra Quick Share e AirDrop arriverà anche su altri dispositivi; Google, in rollout anche in Italia l’aggiornamento Pixel di febbraio: le novità.

Gmail per Android pareggia la versione per iOS e guadagna una funzione attesa da tempoGoogle sta distribuendo la possibilità di creare e gestire le etichette, già disponibile sulla versione Web e per iOS, su Gmail per Android. tuttoandroid.net

Gmail per Android come iOS: arriva la funzione per etichette attesa da anniGmail per Android introduce finalmente la creazione delle etichette nell’app. Ecco come funziona, cosa manca ancora e chi la sta ricevendo. smartworld.it

Gmail per Android si rimette in pari con la versione iOS #Gmail x.com

Gmail per Android si rimette in pari con la versione iOS - facebook.com facebook