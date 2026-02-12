La comunità di Città di Castello si è ritrovata in assemblea per parlare del dimensionamento scolastico. Al centro della discussione c’è il diritto allo studio, che non può essere ridotto a numeri. Famiglie, insegnanti e studenti si sono uniti per difendere un’offerta formativa di qualità e per chiedere attenzione alle esigenze di tutti.

"In questa vicenda c’è in ballo il diritto allo studio dei nostri studenti che non possono essere considerati solo numeri": la comunità di Città di Castello si è riunita in una pubblica assemblea per affrontare la questione del dimensionamento scolastico che tocca da vicino famiglie, professori, allievi e istituzioni. Martedì 10 febbraio, la sala del consiglio ha ospitato un’affollata assemblea promossa dai genitori degli alunni del primo e secondo Circolo didattico e della scuola ‘media’ "Alighieri-Pascoli". L’evento ha confermato quanto il tema sia sentito, richiamando molte persone in una mobilitazione che ha già raccolto oltre 3 mila 200 firme. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Gli studenti non sono numeri". Tutti uniti per l’offerta formativa

