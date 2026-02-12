Donald Trump ha deciso di cancellare un testo fondamentale per la lotta al cambiamento climatico negli Stati Uniti. La sua scelta arriva dopo mesi di pressioni da parte della lobby petrolifera, che ha spinto per ridimensionare le norme ambientali. La decisione ha suscitato reazioni contrastanti: chi la critica dice che peggiora la crisi climatica, chi la difende afferma che serve per rilanciare l’economia. Ora si apre un nuovo capitolo nella politica americana sul clima.

Nel 2009 gli Stati Uniti di Barack Obama avevano adottato un testo cruciale nella lotta contro la crisi climatica, intitolato Endangerment finding. Il documento sottolineava la pericolosità dei gas serra per l’ambiente e imponeva all’amministrazione di adottare le misure necessarie per contrastare le emissioni. Diciassette anni dopo, il 12 febbraio 2026, Donald Trump ha deciso di abrogarlo. È il punto di arrivo di un intenso lavoro da parte della lobby petrolifera, che si sposa bene con le convinzioni degli ideologi della nuova amministrazione. Tra l’altro l’abolizione del testo non avverrà sotto banco, ma sarà addirittura celebrata in una cerimonia ufficiale all’interno dello studio ovale, alla Casa Bianca. 🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - Gli Stati Uniti voltano le spalle alla lotta contro la crisi climatica

