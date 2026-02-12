Gli spaccaossa e la truffa dei finti incidenti stradali

A Palermo, la sentenza ha sorpreso molti. Dopo mesi di processi, 25 imputati sono stati assolti nel caso degli spaccaossa. La procura aveva accusato questa banda di truffatori, che inscenava incidenti falsi per intascare soldi dalle assicurazioni. Ora, la Corte ha deciso di assolverli, lasciando senza parole le vittime e gli investigatori. La vicenda resta aperta, ma il verdetto ha acceso molte discussioni sulla giustizia e le intercettazioni.

Spaccaossa, assoluzioni bis a Palermo: la sentenza shock e il nodo intercettazioni. Palermo, 12 febbraio 2026 – Una sentenza inattesa ha portato all'assoluzione di 25 imputati coinvolti nel caso degli spaccaossa, la rete di truffatori che inscenava falsi incidenti stradali per frodare le compagnie assicurative. Il tribunale di Palermo ha dichiarato inutilizzabili le intercettazioni telefoniche, prove chiave raccolte durante l'indagine "Tantalo" del 2018, ribaltando di fatto le aspettative e sollevando interrogativi sulla futura applicazione delle norme processuali. Il business delle fratture: l'inchiesta "Tantalo". Gli investigatori avevano usato intercettazioni per smascherare le bande di spaccaossa, che rompevano arti con mattoni e pesi per simulare incidenti. Il processo nasce da Tantalo, la prima inchiesta con cui fu scoperto l'imbroglio nel 2018. Le posizioni degli imputati erano state stralciate e adesso, in virtù di una norma del 2020, le conversazioni sono risultate inutilizzabili. In un filone dell'inchiesta sulla truffa alle assicurazioni, senza accertamenti tecnici il quadro indiziario nei confronti degli imputati è risultato più debole e le difese sono riuscite a convincere il giudice. Erano imputati in uno dei tronconi del processo cosiddetto «spaccaossa». In tutto erano state 5 le inchieste.

