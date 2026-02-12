Gli oli esausti di Roadhouse diventano biocarburante contro l' inquinamento

Gli oli vegetali esausti di Roadhouse a Trieste vengono riciclati per creare biocarburante. Un modo per ridurre l’inquinamento e sostenere la mobilità pulita. L’azienda trasforma i residui in una risorsa, evitando che finiscano nelle discariche o nelle fognature. Questo progetto dimostra che anche i rifiuti possono avere una seconda vita, aiutando l’ambiente e risparmiando alberi.

Gli oli vegetali esausti di Roadhouse, anche a Trieste, diventano biocarburante e contribuiscono alla mobilità sostenibile salvando alberi. Solo nella sede di via Flavia, infatti, sono stati raccolti 650 chili di oli che nel 2025 sono stati trasformati in biocarburante grazie alla collaborazione fra Gruppo Hera e Chef Express, controllata del Gruppo Cremonini e proprietaria del marchio Roadhouse. Il contributo si è unito a quello dei 184 ristoranti che in tutta Italia hanno aderito, recuperando in tutto 118 tonnellate di oli alimentari esausti destinati diventare biocarburante. Dal risparmio di fonti fossili un contributo alla qualità dell’aria pari a circa 3.🔗 Leggi su Triesteprima.it

Approfondimenti su Roadhouse Trieste

A Novara, le cucine di Chef Express e Roadhouse producono più di quattro tonnellate di olio esausto all’anno.

A Arezzo, il ristorante Roadhouse ha raccolto circa 390 kg di oli vegetali esausti nel 2025.

Ultime notizie su Roadhouse Trieste

