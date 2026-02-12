Gli iscritti all’Unitre di Colleferro e ad Anagni Viva in visita guidata alla mostra Tesori dei Faraoni alle Scuderie del Quirinale a Roma

Lunedì mattina, un gruppo di iscritti all’Unitre di Colleferro e ad Anagni Viva si è ritrovato davanti alle Scuderie del Quirinale a Roma. Hanno visitato la mostra “Tesori dei Faraoni”, un percorso tra oggetti e reperti provenienti dall’antico Egitto. I partecipanti hanno camminato tra le sale, osservando da vicino le statue, i gioielli e le mummie esposte, e si sono fermati a leggere le spiegazioni. La visita si è svolta senza intoppi, con tutti interessati

