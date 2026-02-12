Gli innamorati di Goldoni al Teatro della Società | regia ricca di spunti ma manca freschezza

La recensione di Vincenzo Bonaventura: "Roberto Valerio prova un 'Goldoni dei nostri giorni' con citazioni da Daverio a Cattelan. Valentina Carli convincente, ma la compagnia non ha il ritmo necessario. I quadretti sembrano sketch staccati. Prossimo appuntamento: 'Il medico dei maiali' con Bizzarri e Montanari" Sull'idea che Shakespeare sia nostro contemporaneo, alludendo alla sua capacità senza tempo di raccontare l'animo umano, ormai non c'è più discussione. Meno entusiasmo suscita, invece, l'idea che Carlo Goldoni sia nostro contemporaneo. Eppure è stato capace di cogliere prima degli altri la crisi di una società a conduzione nobiliare e a vedere e raccontare nel Settecento i fermenti del nuovo, ovvero della borghesia.🔗 Leggi su Leccotoday.it

Gli innamorati di Goldoni tornano in scena al Teatro Goldoni di Bagnacavallo con le ultime repliche in Romagna, martedì 27 e mercoledì 28 gennaio.

